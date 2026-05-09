İspanya ve Portekiz sınırında yer alan Arroyo Abrilongo deresi üzerindeki El Marco Köprüsü, dünyanın en kısa uluslararası köprüsü olarak dikkat çekiyor. Sadece 3 metre uzunluğundaki bu ahşap yapı, iki ülke arasındaki geçişi saniyeler seviyesine indiriyor.

ZAMAN DİLİMİ FARKIYLA ANLIK YOLCULUK

İspanya’nın La Codosera köyü ile Portekiz’in El Marco yerleşkesini birbirine bağlayan köprü, coğrafi konumunun yanı sıra zaman dilimi farklılığıyla da öne çıkıyor. İki ülke arasındaki bir saatlik fark nedeniyle, köprüyü saniyeler içinde yürüyerek geçenlerin saatleri bir saat ileri veya geri değişiyor. Sınır hattını belirlemek amacıyla köprünün bir ucunda Portekiz'i temsil eden "P", diğer ucunda ise İspanya'yı temsil eden "E" ibareli taş markörler bulunuyor.

SADECE YAYA VE BİSİKLETE İZİN VERİLİYOR

Yüzyıllar önce yerel halk tarafından basit kalaslar kullanılarak inşa edilen geçit, 2008 yılında Avrupa Birliği fonları kullanılarak modernize edildi. Hem İspanyol hem de Portekizli işçilerin ortak çalışmasıyla inşa edilen yeni ahşap yapı, boyutları gereği araç trafiğine kapalı tutuluyor. Köprüden yalnızca yayaların ve bisikletlilerin geçişine izin veriliyor.

EN KISA SINIR ÖTESİ KÖPRÜ

El Marco Köprüsü, birçok uluslararası sıralamada göz ardı edilse de istatistiksel olarak ABD-Kanada sınırındaki Zavikon Adası köprüsünden yaklaşık 4 metre daha kısa olmasıyla öne çıkıyor. Kuzey Amerika’daki benzeriyle kıyaslandığında, Avrupa’daki bu geçiş dünyanın en kısa sınır ötesi köprüsü unvanını teknik olarak elinde bulunduruyor.