Japon demiryolu şirketi JR West tarafından 2017 yılında hizmete alınan "Twilight Express Mizukaze", yüksek lüks standartları ve Michelin yıldızlı gastronomik hizmetleriyle dünyanın en seçkin yataklı trenleri arasında gösteriliyor.

Tren, Japonya'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Kyoto ve Shimonoseki şehirleri arasında, Sanin ve Sanyo hatları üzerinden sefer yapmaktadır. Toplamda sadece 34 yolcu kapasitesine sahip olan tren, butik hizmet anlayışıyla faaliyet gösteriyor.

TRENİN TEKNİK ÖZELLİKERİ

Tahmini değeri 3 milyar yen (yaklaşık 864 milyon 609 bin lira) olan Mizukaze, "nostaljik modern" olarak adlandırılan bir tasarım diline sahiptir. Art Deco unsurlarını modern teknolojiyle birleştiren trenin bünyesinde şu birimler yer alıyor:

Tek ve çift kişilik odalardan, koca bir vagonu kapsayan; içerisinde yatak odası, oturma odası, mermer banyo ve özel balkon bulunan süitlere kadar farklı seçenekler.

Bir adet bar vagonu ve trenin en ön ve en arka kısmında yer alan, panoramik manzaraya sahip iki adet cam gözlem vagonu.

Trendeki yemek hizmetleri, Osaka'da üç Michelin yıldızlı bir restoranı yöneten yerel bir şef tarafından koordine ediliyor. "Toprak, deniz ve kara" temalı menülerin sunulduğu trende, bölgeye özgü yerel ürünler ve balon balığı gibi nadir lezzetler açık mutfakta hazırlanarak servis ediliyor.

PİYANGOYU KAZANMALARI GEREKİYOR

Twilight Express Mizukaze’de seyahat etmek isteyen yolcular, sınırlı kontenjan nedeniyle bir piyango çekilişine katılmak zorunda.