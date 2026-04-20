Batı Avustralya'da madencilik devi BHP tarafından 21 Haziran 2001 tarihinde gerçekleştirilen bu operasyon, demiryolu lojistiği tarihinin en uç başarısı olarak kabul edildi. Toplamda 682 vagondan oluşan dev tren, demir cevheri yüküyle birlikte tonaj ve uzunluk bakımından ulaşılması güç bir rekoru tescilledi.

SENKRONİZE LOKOMOTİF SİSTEMİ KULLANILDI

7 kilometreyi aşan bu devasa yapının hareket ettirilebilmesi için ileri düzey mühendislik çözümlerine başvuruldu. Trenin farklı bölümlerine stratejik olarak yerleştirilen sekiz adet lokomotif, kilometrelerce uzanan vagon dizisinin senkronize şekilde hareket etmesini sağladı. Bu yöntemle, vagonlar arasındaki çekme gücü dengelenerek raydan çıkma veya kopma gibi teknik risklerin önüne geçildi.

ENDÜSTRİYEL LOJİSTİĞİN ZİRVESİ

2000'li yılların başında Avustralya madencilik sektörünün ulaştığı ölçeği temsil eden bu tren, hâlâ küresel endüstriyel lojistiğin en önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Tek bir seferde taşınan yük miktarı ve kat edilen mesafe, demiryolu taşımacılığındaki verimlilik sınırlarını yeniden tanımladı. Maden ocaklarından limanlara yapılan bu sevkiyat, ağır yük taşımacılığı teknolojisinde hâlâ referans noktası olarak kabul ediliyor.