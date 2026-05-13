Korkeasaari Adası ile Kruunuvuorenranta yerleşim bölgesini birbirine bağlayan dev yapı, toplam 1.191 metre uzunluğa sahip. Mimari yapısı ve yüksekliğiyle dikkat çeken köprü, sadece yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma araçlarının kullanımına sunuldu. Özel araçların köprü üzerinden geçişine ise izin verilmeyecek.

ŞEHİR MERKEZİYLE MESAFE YARIYA İNDİ

Yeni köprü, bölgedeki ulaşım ağını önemli ölçüde kısalttı. Yapılan hesaplamalara göre, Kruunuvuorenranta bölgesinden Helsinki şehir merkezine olan ulaşım mesafesi 11 kilometreden 5 kilometreye düşürüldü. Bu kısalma, özellikle bisiklet kullanıcıları ve toplu taşıma tercih eden sakinler için ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyor.

Helsinki Belediye Başkanı Daniel Sazonov, açılış vesilesiyle yaptığı açıklamada köprünün şehir için yeni ve eşsiz bir simge yapı olduğunu vurguladı. Sazonov, Kruunuvuorensilta'nın şehre bakış açısını değiştirdiğini ve Laajasalo ile Kruunuvuorenranta semtlerini merkeze modern bir yöntemle bağladığını belirtti.

Açılışın yapıldığı hafta sonu boyunca köprüye yoğun bir ziyaretçi akını yaşandı. Finlandiya’nın dört bir yanından gelen 50 binin üzerinde kişi, dev yapıyı yaya olarak deneyimledi. Ziyaretçilerin köprüden paylaştığı görüntüler, sosyal medya platformlarında kısa sürede yoğun ilgi gördü. Yapının hem bir ulaşım arteri hem de bir seyir noktası olarak şehrin turistik potansiyeline katkı sağlaması bekleniyor.