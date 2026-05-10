Küresel kamuoyunda pandemi endişelerini tetikleyen Hantavirüs salgını, dünyanın karaya en uzak yerleşim yeri olarak bilinen Tristan da Cunha Adası’na kadar ulaştı. Güney Atlantik’in ortasında, sadece 220 kişinin yaşadığı ve dış dünyadan izole yapısıyla bilinen ada, kruvaziyer gemisi üzerinden taşınan şüpheli bir vaka nedeniyle yüksek alarm durumuna geçti.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), salgının merkez üssü haline gelen MV Hondius adlı gemiden adaya inen bir yolcuda virüs belirtileri tespit edildiğini açıkladı. Daha önce iki İngiliz vatandaşında kesinleşen vakalara eklenen bu üçüncü şüpheli durum, adada büyük bir panik yarattı.

Gemiyle ulaşımın altı gün sürdüğü ve havaalanı bulunmayan adada, kısıtlı tıbbi imkanlar nedeniyle olası bir yayılımın felakete yol açabileceği belirtiliyor.

ADADAKİ OKULU ZİYARET ETTİLER

Salgınla ilgili en ciddi endişe, gemiden inen bir yolcu ve iki mürettebatın adadaki bir okulu ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelmesiyle derinleşti. Yerel kaynakların paylaştığı fotoğraflarda, şüpheli kişilerin öğretmenlerle sunum yaptığı ve öğrencilerle temas kurduğu görülürken, yetkililer temaslı listesini belirlemek için acil çalışma başlattı.

Mevcut vaka ve eşi tedbir amacıyla izolasyona alınırken, virüsün izi İspanya’da da sürüldü; enfekte bir yolcuyla temas eden 32 yaşındaki bir kadın solunum semptomları nedeniyle hastanede gözetim altına alındı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şimdiye kadar üç kişinin hayatını kaybettiği MV Hondius merkezli salgında, beş kesin vaka ve çok sayıda şüpheli bildirim takip ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün Andes türünün insandan insana bulaşma riski taşıdığına dikkat çekerek, kuluçka süresinin altı haftaya kadar uzayabileceği konusunda dünyayı uyardı.

Küresel otoriteler, Kovid-19 sonrası artan pandemi korkusuyla birlikte, izole toplulukları tehdit eden bu yeni dalgayı durdurmak için saha müdahale planlarını devreye soktu.