İzlanda’nın güneyinde, sarp kayalıklarla çevrili Ellidaey Adası üzerinde yer alan ve kamuoyunda "dünyanın en yalnız evi" olarak bilinen yapının gerçek kullanım amacı ve teknik detayları netlik kazandı.

MARTILARI TAKİP ETMEK İÇİN YAPILDI

Sosyal medya platformlarında "milyarder sığınağı" veya "zombi istilasına karşı korunma alanı" gibi iddialarla gündeme gelen beyaz ev, gerçekte 1950'li yıllarda inşa edildi. Yapı, bölgedeki martı popülasyonunu takip eden ve avlayan Ellidaey Avcılık Derneği tarafından bir konaklama ve mola sığınağı olarak kullanılıyor.

Tamamen izole bir konumda bulunan yapıda, modern hayata dair temel altyapı sistemleri bulunmuyor. Yapının teknik özellikleri şunlar:

Evde elektrik bağlantısı ve internet erişimi mevcut değil.

Tesiste merkezi bir içme suyu hattı yok.

Yapının içerisinde, doğadan elde edilen yağmur sularının biriktirilmesiyle çalışan otantik bir sauna sistemi yer alıyor.

İNSAN YERLEŞİMİ YOK

Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde, Vestmann Adaları takımına bağlı olan Ellidaey üzerinde bulunan bu tekil yapı, mülkiyeti avcılık derneğine ait olan ve yalnızca dernek üyelerinin erişimine açık bir tesis statüsünde. Yapı, yılın büyük bölümünde insan yerleşimi olmaksızın boş kalıyor.