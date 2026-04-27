İstanbul, dünya genelindeki yaşanabilirlik endeksinde kültürel derinliği ve ekonomik hareketliliğiyle 30 şehir arasından yerini aldı. Liste genelinde Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa başkentlerinin baskınlığı dikkat çekerken, İstanbul bu metropollerle rekabet eden tek Türk şehri oldu. Araştırma, şehirlerin sadece yerel yaşam standartlarını değil, aynı zamanda küresel turizm ve yatırım potansiyellerini de doğrudan ölçümlüyor.

ZİRVE LONDRA VE NEW YORK’UN

Listenin en üst sıralarında Londra, New York ve Paris yer alırken, Asya kıtasından Tokyo ve Singapur gibi merkezler yüksek puanlarla öne çıktı. Meksiko, Bengaluru ve Miami gibi şehirler de listede yer alarak yaşam kalitesindeki yükselişlerini belgeledi. Türkiye’nin tek temsilcisi olan İstanbul, sunduğu geniş sosyal olanaklar ve turistik çekiciliğiyle listedeki yerini saptadı.

DÜNYANIN YAŞANABİLİR 30 ŞEHRİ SIRALAMASI

Resonance verilerine göre belirlenen 30 şehir tam liste olarak şu şekilde açıklandı:

Meksiko, Meksika

Bengaluru, Hindistan

San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri

Viyana, Avusturya

Miami, Amerika Birleşik Devletleri

Stockholm, İsveç

Oslo, Norveç

Osaka, Japonya

Bangkok, Tayland

Melbourne, Avustralya

İstanbul, Türkiye

Hong Kong, Hong Kong

Sao Paulo, Brezilya

Toronto, Kanada

Şanghay, Çin

Pekin, Çin

Amsterdam, Hollanda

Seul, Güney Kore

Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri

Sidney, Avustralya

Barselona, İspanya

Berlin, Almanya

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Roma, İtalya

Singapur, Singapur

Madrid, İspanya

Tokyo, Japonya

Paris, Fransa

New York, ABD

Londra, Birleşik Krallık