İstanbul, dünya genelindeki yaşanabilirlik endeksinde kültürel derinliği ve ekonomik hareketliliğiyle 30 şehir arasından yerini aldı. Liste genelinde Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa başkentlerinin baskınlığı dikkat çekerken, İstanbul bu metropollerle rekabet eden tek Türk şehri oldu. Araştırma, şehirlerin sadece yerel yaşam standartlarını değil, aynı zamanda küresel turizm ve yatırım potansiyellerini de doğrudan ölçümlüyor.
ZİRVE LONDRA VE NEW YORK’UN
Listenin en üst sıralarında Londra, New York ve Paris yer alırken, Asya kıtasından Tokyo ve Singapur gibi merkezler yüksek puanlarla öne çıktı. Meksiko, Bengaluru ve Miami gibi şehirler de listede yer alarak yaşam kalitesindeki yükselişlerini belgeledi. Türkiye’nin tek temsilcisi olan İstanbul, sunduğu geniş sosyal olanaklar ve turistik çekiciliğiyle listedeki yerini saptadı.
DÜNYANIN YAŞANABİLİR 30 ŞEHRİ SIRALAMASI
Resonance verilerine göre belirlenen 30 şehir tam liste olarak şu şekilde açıklandı:
Meksiko, Meksika
Bengaluru, Hindistan
San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri
Viyana, Avusturya
Miami, Amerika Birleşik Devletleri
Stockholm, İsveç
Oslo, Norveç
Osaka, Japonya
Bangkok, Tayland
Melbourne, Avustralya
İstanbul, Türkiye
Hong Kong, Hong Kong
Sao Paulo, Brezilya
Toronto, Kanada
Şanghay, Çin
Pekin, Çin
Amsterdam, Hollanda
Seul, Güney Kore
Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri
Sidney, Avustralya
Barselona, İspanya
Berlin, Almanya
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Roma, İtalya
Singapur, Singapur
Madrid, İspanya
Tokyo, Japonya
Paris, Fransa
New York, ABD
Londra, Birleşik Krallık