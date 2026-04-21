Kaliforniya eyaletinde yer alan ve 13 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Alaska dışındaki en büyük milli park olan Ölüm Vadisi, ekstrem iklim koşullarıyla bilimsel araştırmaların odak noktasında yer alıyor. Bölge, 1913 yılında kaydedilen 56,7°C’lik rekorun yanı sıra, modern ölçümlerle teyit edilen 54,4°C’lik sıcaklığıyla insan yaşamı için sınırları zorlayan en sıcak doğal ortam olarak tescillendi.

EKSTREM KOŞULLARDA YAŞAM DÖNGÜSÜ

İnsanların 50°C üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre hayatta kalmasının imkansız görülmesine rağmen vadi, dayanıklı bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Bölgede çakallar, vaşaklar ve dağ koyunları gibi memelilerin yanı sıra, saatte 32 kilometre hıza ulaşabilen "yol koşucusu" (roadrunner) kuşları doğal ortamlarında yaşamını sürdürüyor. Bahar aylarında ise çöl ovası; sarı kadife çiçekleri ve mor adaçaylarıyla kaplanarak tozlayıcı böcekler ve sinek kuşları için geçici bir vaha oluşturuyor.

IŞIK KİRLİLİĞİNDEN ARINMIŞ GÖZLEM ALANI

Ölüm Vadisi, son yıllarda sadece sıcaklık rekorlarıyla değil, astronomik gözlem potansiyeliyle de öne çıkıyor. Şehir merkezlerinden uzaklığı ve ışık kirliliğinin sıfıra yakın olması nedeniyle bölge, "karanlık gökyüzü" (dark sky) statüsünde değerlendiriliyor. Bu özellik, parkı her yıl takımyıldızları ve galaksileri net bir şekilde izlemek isteyen bir milyondan fazla ziyaretçinin uğrak noktası haline getiriyor.

İsmini 19. yüzyılın ortalarında kestirme yol ararken bölgeye giren ve bir kısmının hayatını kaybettiği "Kayıp 49’lular" adlı altın arayıcılarından alan vadi, jeolojik açıdan da büyük çeşitlilik sunuyor. Mesquite çöl kum tepelerinden Altın Kanyon’un kayalık çorak arazilerine kadar uzanan vadi, zannedilenin aksine sadece kumdan ibaret olmayan, karmaşık bir doğal yapı sergiliyor.