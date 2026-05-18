Fransa, "dünyanın en yaşlı köpeği" unvanının en güçlü adayı olan Lazare’ın ölümüyle sarsıldı. 30 yıl 5 aylık ömrüyle bir mucizeye imza atan spaniel cinsi köpek, resmi rekor tescili tamamlanamadan hayata gözlerini yumdu.

BARINAKTAN SICAK BİR YUVAYA

Lazare’ın hikayesi hem hüzün hem de umut dolu. 4 Aralık 1995 doğumlu olan yaşlı dostumuz, sahibinin vefatıyla bir hayvan barınağına bırakılmıştı. Onu barınaktan kurtaran ise 29 yaşındaki Ophelie Boudol oldu. Boudol, “küçük ihtiyar bebeğimiz” dediği Lazare’ı, oğlu ve iki kedisiyle paylaştığı evine kabul ederek ona hayatının son haftalarında unutulmaz bir sevgi sundu.

GUİNNES REKORU ONAYLANMADI

Lazare’ın yaşı, hayvan hakları derneği tarafından iki ayrı veri tabanı üzerinden doğrulandı. Ancak Guinness Dünya Rekorları yetkilileri, Lazare perşembe günü hayatını kaybetmeden önce kendilerine resmi bir başvuru veya kesin kanıt dosyası ulaşmadığını belirtti. Bu durum, Lazare'ın adını tarihe "resmi dünya rekortmeni" olarak yazdırmasına engel oldu.

30 YILIN ARDINDAKİ DİRENİŞ

İnsan yaşıyla kıyaslandığında imkansıza yakın bir ömür süren Lazare, son günlerinde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu:

-Görme ve duyma yetisini kaybetmişti.

-Günün büyük bölümünü uyuyarak geçiriyordu.

-Özel bakım ve bezle yaşamını sürdürüyordu.

Buna rağmen sahibi Boudol, Lazare’ın her zaman neşeli bir ruhu olduğunu ve son anına kadar sevgiye karşılık verdiğini ifade etti.

REKOR TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Lazare’ın ölümü, Guinness’in daha önceki tartışmalı kararlarını da akıllara getirdi. 2023 yılında 31 yaşında öldüğü iddia edilen Portekizli Bobi, dünyanın en yaşlı köpeği ilan edilmiş ancak 2024’teki incelemelerde kanıt yetersizliği nedeniyle bu unvan askıya alınmıştı. Lazare’ın veritabanı kayıtları bu açıdan büyük önem taşısa da, resmi süreç tamamlanamadığı için liste hala belirsizliğini koruyor. Lazare, resmi bir belgeye sahip olamasa da, 30 yıllık yaşamıyla hem biyolojik bir mucize hem de barınak hayvanlarının sahiplenilmesine yönelik ilham verici bir sembol olarak kaldı.