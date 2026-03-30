Çin’in Guizhou ve Yunnan eyaletleri sınırında yer alan Beipanjiang Köprüsü, 565 metrelik yüksekliğiyle "dünyanın en yüksek köprüsü" unvanını taşıyor.

"Duge Köprüsü" olarak da adlandırılan ve 2016 yılında tamamlanan yapı, Beipan Nehri Vadisi üzerindeki iki sarp uçurum arasında bulunuyor. 720 metre uzunluğundaki bu köprü, bölgedeki ulaşım ağını genişleterek daha önce otomobil ve ağır vasıtaların geçişine kapalı olan alanları birbirine bağlıyor.

MÜHENDİSLİK ALANINDA "NOBEL" ÖDÜLÜ

Köprünün inşası sürecinde geliştirilen yeni teknolojiler ve tasarım inovasyonları, projeyi üstlenen şirkete köprü inşaatı alanında en prestijli ödüllerden biri olan Gustav Lindenthal Altın Madalyası'nı kazandırdı.

200 KATLI BİR BİNANIN YÜKSEKLİĞİNE EŞDEĞER

Beipanjiang Köprüsü, dünya genelinde 500 metre yükseklik sınırını aşan ilk yapı olma özelliğine sahip. Yaklaşık 200 katlı bir binanın yüksekliğine eş değer olan bu seviyede, mühendisler hem bölgenin engebeli arazi yapısı hem de yüksek rakımdaki şiddetli rüzgar faktörleriyle mücadele etti.