Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu tarafından paylaşılan verilere göre, yerin iki kilometre derinliğinde 40 ayrı altın damarı tespit edildi. Sondaj örneklerini inceleyen jeolog Chen Rulin, numunelerin çoğunda gözle görülür altın varlığının doğrulandığını açıkladı. Yapılan projeksiyonlar, üç kilometre derinliğe inildiğinde yatağın toplam değerinin 600 milyar yuana (yaklaşık 83 milyar ABD doları) ulaşabileceğini gösteriyor.

KÜRESEL ORTALAMANIN ON KATI YOĞUNLUK

Wangu yatağını diğer madenlerden ayıran temel özellik, cevherdeki altın konsantrasyonunun yüksekliği olarak kaydedildi. Ticari madenlerin çoğu ton başına 10 gramın altında altın oranıyla faaliyet gösterirken, Wangu’dan alınan bazı örneklerde ton başına 138 gram altın tespit edildi.

Bu yoğunluk düzeyi, yatağın sadece büyüklük bakımından değil, verimlilik açısından da küresel ortalamanın on katı üzerinde olduğunu kanıtlıyor. Uzmanlar, 1.000 tonluk nihai tahminin doğrulanması halinde, madenin Güney Afrika'daki meşhur South Deep madenini geride bırakarak dünyanın en büyük faal altın sahası olacağını belirtiyor.

SAHA GENİŞLEME POTANSİYELİ TAŞIYOR

Ana sahanın çevresindeki stratejik noktalarda yapılan ek sondajlar, altın damarlarının mevcut haritaların ötesine geçtiğini ortaya koydu. Bu bulgular, yatağın tahmin edilenden çok daha geniş bir coğrafi alana yayıldığına dair güçlü kanıtlar sunuyor.

Şu an keşif ve araştırma aşamasında olan projenin tam hacminin netleşmesi için derin sondaj çalışmaları devam ediyor. 1.000 tonluk rezerv kapasitesinin kesinleşmesi, devam eden test sonuçlarına ve üç kilometre derinlikteki damarların sürekliliğine bağlı olacak.