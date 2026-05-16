ABD merkezli yatırım devi Berkshire Hathaway, Delta Air Lines portföyüne eklediği yeni pozisyonla piyasaları hareketlendirdi. Kamuoyuna açıklanan son yasal bildirimlere göre mart ayı sonu itibarıyla yaklaşık 2,6 milyar dolar değerindeki bu yatırım Delta’yı Berkshire’ın en büyük 14. holdingi konumuna getirdi.

Bu hamle, Berkshire’ın 2020 yılında Covid-19 pandemisinin etkisiyle havacılık sektöründen tamamen çekilmesinin ardından gerçekleştirdiği en büyük geri dönüş adımı olarak değerlendiriliyor.

PANDEMİDE ALDIĞI KARARDAN GERİ DÖNDÜ

Warren Buffett, altı yıl önce United, American, Southwest ve Delta Air Lines’ta bulunan toplam 4 milyar dolarlık hissesini satarak yatırımcıları şaşırtmıştı. Buffett o dönemde, pandeminin tüketici davranışlarını ve seyahat alışkanlıklarını kalıcı olarak değiştirdiğini belirterek sektörden çekilme kararını savunmuştu. Ancak son alımlar, dev şirketin sektöre olan güveninin yeniden tesis edildiğini gösteriyor.

GİRDİĞİ TEK SEKTÖR HAVACILIK DEĞİL

Berkshire Hathaway’in son çeyrek hareketleri sadece havacılıkla sınırlı kalmadı. Şirket, enerji devi Chevron’daki paylarını azaltırken, Google’ın ana kuruluşu Alphabet’teki pozisyonunu ciddi oranda artırdı. Alphabet, şu an itibarıyla Berkshire’ın yedinci en büyük yatırımı haline gelmiş durumda. Şirket ayrıca perakende zinciri Macy’s’ten de yaklaşık 55 milyon dolarlık küçük bir pay alarak yeni bir pozisyon açtı.

TODD COMBS DÖNEMİ KAPANIYOR

Berkshire’ın portföyündeki birçok satışın, geçtiğimiz yılın sonunda şirketten ayrılan yatırım yöneticisi Todd Combs’un izlerini silmeye yönelik olduğu tahmin ediliyor. 2025 sonunda JPMorgan’a geçmek üzere ayrılan Combs, Buffett tarafından portföy yönetimi için seçilen iki kritik isimden biriydi.

Bu kapsamda öne çıkan satışlar şunlar oldu:

Mastercard ve Visa: Combs’un şirketteki ilk yatırımları olan bu pozisyonlar tamamen kapatıldı.

Amazon: Geçtiğimiz yıl sonu azaltılan hisselerin tamamı elden çıkarıldı.

Diğerleri: UnitedHealth Group, Aon, Pool Corporation, Domino’s Pizza ve Charter Communications hisselerinde de satışa gidildi.

"YATIRIM ORTAMI İDEAL DEĞİL"

60 yılı aşkın süren CEO’luk görevinden ayrılan ancak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren 95 yaşındaki Warren Buffett, haftanın beş günü ofise gelmeye devam ediyor. Yeni CEO Greg Abel, sermaye tahsisi ve hisse geri alımları konusunda hâlâ Buffett ile istişare ettiklerini belirtiyor.

Berkshire’ın nakit rezervi 400 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye yaklaşırken, Buffett mevcut piyasa koşullarından pek memnun görünmüyor. Eski CEO, nakit varlıklarını değerlendirmek için uygun fırsat bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Mevcut durum, Berkshire’ın nakit kaynaklarını kullanması açısından ideal bir ortam değil" değerlendirmesinde bulundu.