Ametikan, Almanya sıraya girdi: Türk tatlısı dünyada yok sattı

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte raflarda şeker, çikolata, tatlı ve lokum çeşitleri yerini aldı. Her yıl olduğu gibi, Ramazan Bayramı’nda bu tatlılar, sofraların ve hediye paketlerinin baş köşesinde yer alıyor.

Bayram öncesi alışveriş telaşı hızlanırken, Türk kültürünün geleneksel lezzetlerinden olan lokum, tatlı alışverişlerinde en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

Türk lokumu yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Fıstık, badem, fındık, gül, portakal, çikolata, kaymak ve sade gibi pek çok çeşidi bulunan lokum, farklı damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

DIŞ TİCARETE POZİTİF KATKI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye lokum ihracatında düzenli bir artış kaydetti. 2021 yılında 26,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2022’de bu rakam 28,6 milyon dolara, 2023’te 29,8 milyon dolara ve 2024’te 32,1 milyon dolara ulaştı.

Geçen yıl ise lokum ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 33,8 milyon dolar olarak kaydedildi. 2021-2025 döneminde Türkiye toplam 150,4 milyon dolarlık lokum ihracatı yaparken, aynı dönemde ithalat sadece 189 bin 948 dolar oldu. Böylece lokumda 5 yılda 150,2 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Bu yılın ocak ayında Türkiye, 2,6 milyon dolarlık lokum ihraç ederken ithalat 1.632 dolar olarak kayıtlara geçti.

LOKUMA EN ÇOK TALEP GÖSTEREN ÜLKELER

Türk lokumuna en yoğun talep ABD, Almanya ve İngiltere’den geldi. Son 5 yılda ABD’ye 27,9 milyon dolarlık, Almanya’ya 19,7 milyon dolarlık, İngiltere’ye ise 19,1 milyon dolarlık lokum ihracatı yapıldı.

Ocak ayında da ihracatta ilk sıralar bu üç ülkenin oldu. Türkiye, ABD’ye 411 bin 493 dolarlık, Almanya’ya 352 bin 954 dolarlık, İngiltere’ye ise 232 bin 794 dolarlık satış gerçekleştirdi.

10 ÜLKEYE LOKUM İHRACATI YAPILIYOR

Ankara Pastacılar Tatlıcılar ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kahveci, bayram öncesi lokum ve şeker satışı yapan esnafların hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

Kahveci, “Türk lokumu, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Üreticilerimiz, halihazırda 10 ülkeye ihracat yapıyorlar, tonajları da küçümsenecek derecede değil. Türk lokumlarımız, ülkelerde de çok seviliyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bayram alışverişine çıkan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Kahveci, yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için ürünlerin yerel üreticilerden ve kayıtlı esnaflardan alınmasını önerdi.

Kahveci, “Bilinmeyen, kayıt dışı satış yapan yerlerden alınan ürünler, tüketici açısından sorunlara yol açabilir” dedi.