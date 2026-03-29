Avrupa savunma sanayisinde dengeleri değiştirecek dev bir ortaklık için düğmeye basıldı. İspanyol savunma devi Indra Group ve Güney Koreli Hanwha Aerospace, dünyanın en etkili obüs sistemlerinden biri kabul edilen K9 Thunder platformu üzerinden stratejik bir üretim birliği kurmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.

Madrid’de resmiyete dökülen bu iş birliği kapsamında, İspanya’nın Gijón kentindeki tesislere tam 130 milyon euroluk dev bir yatırım yapılması kararlaştırıldı. Yeni nesil zırhlı araçların üretileceği bu proje ile 500’ü doğrudan olmak üzere toplamda 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Bu hamle, İspanya’yı Avrupa’da kendi zırhlı kara platformlarını tasarlayıp üretebilen sayılı aktörlerden biri konumuna getirerek ülkeye teknolojik egemenlik kazandırmayı amaçlıyor.

Anlaşma çerçevesinde İspanya Silahlı Kuvvetleri için 128 adet paletli obüs aracı, 120 adet mühimmat ikmal aracı, 11 adet komuta kontrol aracı ve 21 adet kurtarma aracından oluşan kapsamlı bir filo üretilecek.

Araçlar K9 Thunder mimarisi üzerine inşa edilse de gövdelerin üretimi ve tasarım otoritesi tamamen Indra’da olacak. İspanyol mühendisler; araçları kendi geliştirdikleri görev sistemleri, 360 derece görüş ağları, savaş alanı yönetim yazılımları ve KBRN koruma sistemleri gibi kritik yerli alt sistemlerle donatacak.