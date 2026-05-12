İran Parlamento Komisyonu sözcüsü İbrahim Rızai, İran topraklarına yönelik gelecekteki herhangi bir ABD-İsrail saldırısına İran'ın verebileceği olası yanıtlardan birinin “yüzde 90 zenginleştirme” olabileceği uyarısında bulundu.

Bu seviyede zenginleştirilmiş uranyum, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan nükleer bombalardan daha güçlü nükleer başlıklar yapmak için yeterli.

İran, zaten 10 ila 12 adet küçük nükleer silah yapmaya yetecek yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyuma sahip. Bu uranyum kısa sürede daha da zenginleştirilebilir.

Rızai, konunun değerlendirilmek üzere parlamentoya sunulacağını da sözlerine ekledi.

KORKULAN SONUNDA OLDU

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırgan tutumunu meşrulaştırmak için öne sürülen gerekçelerden biri, ülkenin uranyum zenginleştirme programı.

ABD'li ve İsrailli yetkililer, daha yüksek zenginleştirme seviyelerinin nükleer silah geliştirilmesine zemin hazırlayabileceğini savunuyor.

Ancak İran, nükleer programının tamamen sivil nitelikte olduğunu ve enerji üretimi, tıbbi araştırma ve tarım gibi amaçlara hizmet ettiğini sürekli olarak savundu.

İsrail saldırısında öldürülen Dini Lider Ali Hamaney daha önce nükleer silah yapılmasına karşı fetva yayınlamıştı. Ancak oğlu olan yeni dini lider Mücteba'nın çok daha agresif olduğu biliniyor.

ABD SAVAŞA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

ABD'nin önde gelen haber kuruluşları Axios, CBS ve CNN, İran'a karşı savaşa dönmek üzere Trump'ın orduyu hazırladığını öne sürdü.

Trump'ın "ateşkes çok zayıf bir konumda. Çok fena yoğun bakıma girdi" sözleri bu haberleri güçlendirdi.

Buna göre ABD donanması, hava kuvvetleri desteğiyle Hürmüz Boğazı'nı açmak ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için İran'a kara harekatı yapmayı planlıyor.

Ancak bu plan, hükümet içinde çatlaklar oluşturdu. Trump ekibinden bazı isimler saldırıları destekliyor ancak kara harekatının tehlikeli olacağını belirtiyor. Bazıları ise diplomasi yanlısı.

Uzmanlara göre, ABD Başkanı'nın kendisi ise savaşı bir an önce bitirmek ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için "ne gerekiyorsa onu yapmaya hazır" görünüyor.

İsrail ve ABD'deki İsrail yanlısı bağışçılar ise İran Rejimi tamamen mağlup edilene kadar saldırıları sürdürmek ve kara harekatı düzenlemek için Başkan'a baskı yapıyor.