Şirketin Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerinde de hareketlilik yaşandı. Önceki günü 1570 lira seviyesinde tamamlayan hisse, salı gün içinde yüzde 2.87 yükselerek 1615 lirayı gördü.

HİNDİSTAN’LA KRİZ

Çelebi Havacılık, son dönemde Hindistan’da yaşadığı krizle gündeme gelmişti. Pakistan’ın Hindistan ile arasındaki geriliminde Türkiye, Pakistan’a destek vermişti. Hindistan Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu da 15 Mayıs 2025’te ‘ulusal güvenlik’ gerekçesiyle Çelebi Havacılık’ın güvenlik izinlerini tek taraflı olarak iptal etmişti.

Şirketin ülkedeki 9 havalimanındaki yer hizmetleri ağı durdurulurken, yaklaşık 10 bin çalışanı başka şirketlere devredildi ve 500 milyon doları bulan yatırımlar fiilen elden çıktı. Son olarak Delhi Yüksek Mahkemesi de şirketin açtığı davayı reddederek hükümetin kararını hukuka uygun buldu. Şirket, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika’daki çok sayıda havalimanında yer hizmetleri, kargo ve antrepo işlemleri yürütüyor.