MV Hondius isimli gemide ortaya çıkmasıyla dünyayı endişeli bir bekleyiş içine alan hantavirüsün nereden bulaş kazandığı ortaya çıktı. Gemide bu virüs nedeniyle ilk hayatını kaybeden 70 yaşındaki Schilperoord ve Mirjam Schilperoord çiftinin gemiye binmeden önce Arjantin'de bir çöplük alanı gezdikleri ve virüsü de bu alandan kaptıkları iddia edildi.

İlk vakanın Hollandalı kuş gözlemcisi Leo Schilperoord olduğu kaydedilirken, Schilperoord'un Arjantin’in Ushuaia bölgesindeki bir çöplük alanını ziyaret ettikten sonra virüse maruz kaldığı iddia edildi.

Çiftin dünyanın dört bir yanında kuş gözlemciliği yaptığı ve Güney Amerika turunda da oldukça riskli bölgelere girdiği kaydedildi.

KISA SÜREDE BELİRTİLER ORTAYA ÇIKTI

Ortaya atılan iddialar arasında, hastalıktan hayatını kaybeden çift, ziyaretin ardından yalnızca birkaç gün içinde Ushuaia limanından MV Hondius’a binerek 112 yolcuyla birlikte yola çıktığı yer aldı. Ancak kısa süre sonra Schilperoord’da yüksek ateş, baş ağrısı ve mide rahatsızlığı başladı. Yaşlı adamın gemide hayatını kaybettiği, eşinin ise daha sonra Güney Afrika’da hayatını kaybettiği

Kemirgen kaynaklı hantavirüs, uzun kuyruklu farelerin dışkılarıyla bulaşabilirken, rüzgârla yayılan tozlar üzerinden insanlara bulaşabileceği belirtildi.