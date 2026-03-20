ABD’nin nükleer konusundaki "çifte standartı" hiç bu kadar net görülmemişti. 28 Şubat’tan bu yana İran’ın nükleer kapasitesini yok etmek için operasyonlar yürüten Trump yönetimi, içeride ise tam tersi bir rüzgar estiriyor. Eski Meclis Başkanı Newt Gingrich, Fox News için kaleme aldığı makalede Amerikan halkına seslendi: "Sanayimiz enerjiye aç, tek kurtuluşumuz nükleer devrim!" Yani İran için "tehdit" olarak pazarlanan atom gücü, Amerikan fabrikaları için "milli şahlanış" reçetesi oldu.

BÜROKRASİYE ‘NÜKLEER’ SAVAŞ AÇTILAR

Gingrich ve enerji analisti Jason Hayes, ortak makalelerinde Amerikan sanayisinin küresel rekabette geri kalmaması için radikal bir çözüm sundu: Nükleer İnovasyon. Yazarlar, ABD Nükleer Düzenleme Kurulu’nun (NRC) hantal yapısını sert dille eleştirerek, mevcut denetimlerin gelişmiş teknolojileri yıllarca geciktirdiğini savundu. Makalede, "Trump yönetimi ekonomik geri dönüşü hızlandırıyor ancak bu geri dönüşün sürdürülebilir olması için kesintisiz ve ucuz nükleer enerji şart" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, geleneksel devasa santraller yerine daha güvenli ve hızlı inşa edilebilen Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) önemi vurgulandı.



Nükleer enerjiye dair eski korkuları da bir kenara bırakmalıyız. Günümüzün gelişmiş reaktörleri, dedelerimizin enerji santralleri gibi değil. Kazaları son derece düşük olasılıklı, hatta fiziksel olarak imkansız kılan doğal güvenlik özelliklerine sahipler.

Ayrıca çevremizi sorumlu bir şekilde korumamıza da yardımcı olurlar : çok az miktarda yakıtla muazzam miktarda enerji üretirler, minimum fiziksel ayak izi bırakırlar ve hava kirliliğine neden olmazlar. Bu durum, inşa ve kurulumları için geniş araziler ve büyük ölçekli madencilik gerektiren güneş ve rüzgar enerjisiyle tam bir tezat oluşturmaktadır.

Kamuoyunun algıları da değişmeli. Bazıları hâlâ nükleer güvenlik ve atık konusunda endişelerini dile getiriyor. Ancak Amerika'nın nükleer endüstrisinden 60 yıl boyunca çıkan kullanılmış yakıtın tamamı tek bir futbol sahasına sığabilir.

Bu madde, bir krizden çok uzak, yönetilebilir bir yan üründür ve hatta değerli mineraller ve yeniden kullanılabilir uranyum elde etmek için yeniden işlenebilir. Çok daha büyük kriz, milyarlarca insanı küresel olarak yoksulluğa mahkum eden ve kendi ekonomimizin istikrarını tehdit eden enerji eksikliğidir.

Elektriğin ötesinde, bu gelişmiş reaktörler, güneş ve rüzgar enerjisinin karşılayamadığı, endüstriyel açıdan hayati önem taşıyan çelik ve gübre üretimi için gerekli yüksek sıcaklıkta ısıyı sağlayabilir.

"YABANCI ÜLKELER BİZDEN KAR ETTİ, ARTIK SIRA BİZDE!"

Makalede, geçmiş yönetimlerin enerji politikaları "zayıflık" olarak nitelendirilirken, nükleerin stratejik bir zorunluluk olduğunun altı çizildi.

Bu sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da bir zorunluluktur . Amerika'nın nükleer endüstrisi bürokratik engellerle boğuşurken, Rusya ve Çin, devlet destekli finansman kullanarak on yıllarca sürecek bağımlılıklar yaratmak amacıyla kendi reaktörlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmek için agresif bir şekilde hareket ediyorlar.

Onlara kaptırdığımız her pazar, Amerikan nüfuzu ve güvenliği için bir kayıptır ve her Amerikan küçük modüler reaktör geliştiricisi bürokrasi tarafından engellendiğinde, bu Moskova ve Pekin için bir zaferdir . Ya güvenlik ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda altın standartı belirleyerek dünyaya öncülük edeceğiz ya da küresel enerjinin geleceğini otoriter rejimlere bırakacağız.

Amerika, cesur teknolojileri benimseyip kayıtsızlığı reddettiği zamanlarda her zaman başarılı olmuştur. Bu yüzden şimdi de cesur olma zamanı. Yapay zeka patlaması ve imalat sektörünün geri dönüşü tarihi bir fırsatı temsil ediyor. Ancak bu fırsatı değerlendirmek için, onu besleyecek enerjiye sahip olmalıyız. Karmaşık algoritmaları işleyen sunucular ve yeni ürünler üreten fabrikalar, basit bir girdiye bağlıdır: sürekli açık olan enerji.

JAPONYA İLE 40 MİLYAR DOLARLIK ‘PİŞKİN’ ORTAKLIK!

Bu analizle aynı gün, ABD ve Japonya’dan 40 milyar dolarlık dev bir nükleer iş birliği hamlesi geldi. Çin’in enerji hegemonyasını kırmak için nükleer silaha sarılan müttefikler, bir yandan bölgedeki nükleer tesisleri hedef alırken, diğer yandan kendi enerji imparatorluklarını kurmak için imzaları attı.