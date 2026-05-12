Suudi Arabistan, su kıtlığıyla mücadele kapsamında "Kral Salman Su İletim Projesi" ile mühendislik sınırlarını zorluyor. Yaklaşık 400 milyon sterlin yatırımla hayata geçirilen proje tamamlandığında, uzunluğuyla Afrika’nın simgesi Nil Nehri’ni geride bırakacak.

Kalıcı bir nehre sahip olmayan ve dünyanın en kurak coğrafyalarından birinde yer alan Suudi Arabistan, su güvenliğini sağlamak adına devasa bir "yeraltı nehri" ağı inşa ediyor. Proje kapsamında yaklaşık 12.000 kilometre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde bir kanal sistemi oluşturuluyor.

DÜNYANIN ÇEVRESİNİ ÜÇ KEZ SARACAK BİR BOTU HATTI MEVCUT

Projenin en dikkat çekici teknik detayı, korozyona dayanıklı boru hattının uzunluğu. Toplamda 78.292 mil uzunluğunda olması planlanan bu hat, dünyanın çevresini üç kez saracak bir mesafeye tekabül ediyor. Bu ağ üzerinden günde 9,4 milyon metreküp tatlı suyun ülkenin dört bir yanına taşınması hedefleniyor.

TARIMSAL BİR ZORUNLULUK

Suudi Arabistan, halihazırda yılda bir milyar metreküpten fazla üretimle dünyanın en büyük deniz suyunu arıtma kapasitesine sahip ülkesi konumunda. Ülkedeki yeraltı su kaynaklarının büyük bir kısmının tarımsal faaliyetlere ayrılması, hızla büyüyen nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılamak için bu tarz alternatif projeleri zorunlu kılıyor.

GEÇİCİ NEHİR YATAKLARI İLE KESİNTİSİZ SU ARZI AMAÇLANIYOR

Doğal akarsu kaynaklarından yoksun olan ülkede, yalnızca yağış dönemlerinde dolan veya yüzyılda sadece birkaç kez tam kapasiteye ulaşan Wadi al-Rummah gibi geçici nehir yatakları bulunuyor. Yeni proje, bu düzensiz kaynakların ötesine geçerek kesintisiz bir su arzı sağlamayı amaçlıyor.