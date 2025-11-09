Moskova’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Kasım’da üst düzey yetkililere “muhtemel nükleer denemelere dair öneriler hazırlanması” talimatı verdiğini hatırlatarak, “Hazırlık süreci devam ediyor, sonuçlar zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

“Trump’ın Ne Demek İstediği Belirsiz”

Lavrov, ABD Başkanı Trump’ın Pentagon’a nükleer denemeleri yeniden başlatma yönündeki talimatına da değindi. Konuya ilişkin olarak ABD’den diplomatik kanallar üzerinden herhangi bir açıklama yapılmadığını belirten Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

“Bu talimat, nükleer silah taşıyıcılarının test edilmesiyle mi, yoksa altkritik denemelerle mi ilgili, henüz belli değil. Başkan Trump’ın tam kapsamlı nükleer denemeleri mi kastettiği de net değil. Washington’daki açıklamalar, ABD yönetiminin bile bu konuda ortak bir anlayışa sahip olmadığını gösteriyor.”

ABD’nin Nükleer Test Tartışması

Trump, 31 Ekim’de düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin 1992’den bu yana yer altı nükleer patlaması gerçekleştirmediğini hatırlatan bir soruya yanıt vermişti. Trump, “Bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler yapıyor; eğer onlar yapıyorsa biz de yapacağız” diyerek Pentagon’a gerekli talimatı verdiğini açıklamıştı.

Öte yandan Putin, 5 Kasım’da yaptığı konuşmada, Rusya’nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’na bağlılığını koruduğunu ancak ABD’nin fiili bir deneme yapması halinde aynı şekilde karşılık vereceklerini belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov ise, ülkenin kuzeyindeki Novaya Zemlya test sahasının kısa sürede nükleer denemelere ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu açıklamıştı.