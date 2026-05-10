Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığında tarih yazıyor. İki dönem koltukta oturan ve 23 Mayıs’ta tek adaylı gireceği seçimde üçüncü dönemine start verecek olan Özbek, dünkü lig şampiyonluğu zaferinin ardından 11. kupasını kaldırdı. 5 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa zaferinin mimarı olan Galatasaray’ın başkanı, Faruk Süren’i de yakaladı. Süren, sarı-kırmızılılarda 1’er UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşmıştı. Süren’in Süper Lig’deki şampiyonluk sayısı ise dört.

SALONDA KUPALAR GELDİ

Özbek’in şampiyonlukları sadece futbolla sınırlı değil. G.Saray’ın patronu, 2015-2016 sezonunda basketbolda kazanılan EuroCup zaferinde görevdeydi. Geçtiğimiz ay ise kadınlarda Cimbom, CEV Kupası’nı kazanıp, filede ilk tarihi başarıyı elde etti.