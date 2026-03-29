SÜPER Lig’de artık son viraja girilirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten sürpriz bir çıkış geldi. Maç eksiği olmasına rağmen en yakın takipçileri Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin 4 puan önünde olan sarı-kırmızılı kulübün patronu, yönetim kurulundaki arkadaşlarına “Tedbirli olun” mesajı verdi. Özbek, futbolcular ve menajerler üzerinden gelen transfer taleplerine kapıyı kapatırken, şu ifadeleri kullandı:

YÖNETİMDEN TAM DESTEK

“26. şampiyonluğumuza doğru emin adımlarla ilerliyoruz. ‘Bana teklif geldi’ ya da ‘Oyuncuma talip var’ gibi söylemler sezon sonuna kadar gündeme kesinlikle alınmayacak. Futbolcuları rahat bırakın. Şampiyonluk sonrası her şey konuşulur. Şimdi tek hedefimiz var: Şampiyonluk ve yeniden Avrupa sahnesinde olmak.” Yönetim kurulundan tam destek alan bu sözler, oyuncu ve menajerlere de iletildi.