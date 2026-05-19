Galatasaray ile sözleşmesi gelecek ay sona erecek olan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'yu yeni sözleşme konusunda müzakerelerde bulunmak için İstanbul'a davet etmişti. İkilinin bir araya geldiği ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığı öne sürüldü.

Menajer Pino, Icardi'nin transfer süreciyle ilgili olarak son durumu Tivibu Spor yorumcusu Ferhat Kızıltaş'a anlattı. Pino'nun yaptığı açıklamada "Başkan Dursun Özbek ile bir toplantımız oldu. Sözleşme uzatmasıyla ilgili bazı engeller var. Görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bu sezon Galatasaray'da 47 maçta 2 bin 93 dakika süre alan Mauro Icardi 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.