11 Haziran 2022’de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek teknik direktör tercihini Okan Buruk’tan yana kullandı. 1 Temmuz 2022’de birlikte tarihi bir yolculuğa çıkan ikili hiç ayrılmadı, kupalara doydu! Buna karşılık rakiplerin durumu karmakarışıktı.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ!

Beşiktaş’ta aynı periyotta Serdal Adalı, Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve Ahmet Nur Çebi geldi, Valerien İsmail, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Serdar Topraktepe, Van Bronckhorst, Ole Solskjaer ve Sergen Yalçın’la çalıştı. Fenerbahçe’de ise Ali Koç ile Sadettin Saran, İsmail Kartal, Jorge Jesus, Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve Zeki Murat Göle’ye görev verdi. Trabzonspor’da da Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı, Nenad Bjelica, Şenol Güneş ve Fatih Tekke vardı.