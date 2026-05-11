Karbonatın doğal yapısı sayesinde cilt yüzeyindeki fazla yağı ve kalıntıları temizlemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Duş jeline az miktarda karbonat ekleyen kullanıcılar, cildin daha yumuşak hissettirdiğini ve duş sonrası ferahlık süresinin uzadığını söylüyor.

CİLT YÜZEYİNDEKİ KALINTILARI TEMİZLİYOR

Uzmanlara göre karbonat hafif peeling etkisi oluşturabiliyor. Bu sayede:

-ölü deri tabakasının temizlenmesine,

-gözeneklerdeki birikimin azalmasına,

-cilt yüzeyinin daha pürüzsüz hale gelmesine

yardımcı olabiliyor.

Özellikle yaz aylarında terleme nedeniyle oluşan cilt hissini azaltmak isteyenlerin bu yöntemi tercih ettiği belirtiliyor.

HER CİLT TİPİ İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR

Dermatologlar ise karbonatın sık kullanımına karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Hassas ciltlerde tahriş ve kuruluk oluşabileceği belirtilirken, uygulamanın haftada birkaç kezle sınırlandırılması öneriliyor.

Uzmanlara göre en önemli nokta ise karbonatın doğrudan yoğun şekilde kullanılmaması. Az miktarda duş jeliyle karıştırılarak uygulanmasının daha güvenli olduğu ifade ediliyor.