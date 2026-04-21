Sanal pazaryerlerinde kamu güvenliğini tehdit eden ve çocukların erişimine açık olan yasaklı ürün satışına karşı Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Özellikle ateşli silahlar ve taşınması yasak olan bıçakların e-ticaret platformları üzerinden kolayca temin edilebildiğinin tespit edilmesi üzerine, ilgili sitelere ağır yaptırımlar uygulandı.

MEVZUATA AYKIRI ÜRÜNLERİN SATIŞI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinden gelen yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, çevrim içi platformlardaki denetimlerin hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bakan Bolat, mevzuata aykırı ürünlerin satış ve tanıtımına karşı yürütülen mücadelenin temel amacının gençler ve çocukların korunması olduğunu belirtti.

7 PLATFORMA 7,5 MİLYON TL CEZA

Yapılan incelemelerde, üretimi ve bulundurulması yasak olan ürünlerin, e-ticaret siteleri aracılığıyla denetimsiz şekilde satışa sunulduğu görüldü. Bakan Bolat, hukuka aykırı içeriklerin bildirilmesine rağmen kaldırılmaması durumunda platformların sorumlu olduğunu hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:

"Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, hukuka aykırı içerikten haberdar oldukları anda bu ilanları yayından kaldırmakla yükümlüdür. Bu çerçevede 7 e-ticaret platformu hakkında durdurma kararı verilmiş ve toplam 7 milyon 586 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır."

İLAN BAŞINA 286 BİN TL'YE KADAR YAPTIRIM

Denetimlerin kesintisiz süreceğini ifade eden Bakan Bolat, kurallara uymayan mecralar için yaptırım baremlerini de açıkladı. Bildirimlere rağmen kaldırılmayan her bir aykırı içerik için 28 bin TL ile 286 bin TL arasında değişen cezalar kesiliyor. Ayrıca, yasaklı ürün satışı yapan satıcıların bilgileri, adli süreçlerin başlatılması amacıyla ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılmaya devam ediyor.