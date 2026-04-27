Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşılaştı.

Sarı-lacivertlilerin kalecisi Ederson, gördüğü kırmızı kartla karşılaşmanın önüne geçti. Takımının mağlup olmasında büyük rol oynayan Brezilyalı kaleci sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Taraftardan özür dileyen Ederson, “Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum. Haksızlığa uğradığımıza inanıyorum. Sahadan çıkarken, sinirle VAR’a doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.