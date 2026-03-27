2026 Dünya Kupası'na katılmayı grup aşamalarında garantileyen Brezilya ve Fransa, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Fransa, maçı Mbappe ve Ekitike'nin golleriyle 2-1 kazanırken Brezilya'nın tek sayısını Bremer kaydetti.

EDERSON'A BÜYÜK TEPKİ

Alınan mağlubiyet futbolla yaşayan Brezilya'da büyük bir hayal kırıklığına sebep olurken, Ederson yediği iki golle eleştirilerin merkezinde yer aldı. 32 yaşındaki deneyimli kaleci, iki golde de kalesinden kontrolsüz şekilde açılarak karşısındaki kaliteli ayaklara şut imkanı sağladı.

"İYİ GÜNÜNDE DEĞİLDİ"

Brezilyalı taraftarlar, karşılaşmanın ardından sosyal medyada başta kaleci Ederson olmak üzere savunma hattını yoğun şekilde eleştirdi. Tecrübeli file bekçisinin performansı, Dünya Kupası öncesi zayıf bulundu.

Brezilya basınından UOL gazetesinde ise Ederson hakkında, "Brezilya topu ileride tutmakta zorlandı. Koşu yoluna paslar denendi ama dribling ve son paslarda isabet gelmedi. Ayrıca kaleci Ederson ayaklarını kullanma konusunda yeterince iyi bir gün geçirmedi" denildi.

SARA 84'TE İLK MAÇINA ÇIKTI

Öte yandan Galatasaray forması giyen Gabriel Sara da Brezilya Milli Takımı formasıyla kariyerinin ilk maçına çıktı. 26 yaşındaki orta saha, 84. dakikada Casemiro'nun yerine oyuna girdi.