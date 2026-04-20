Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ilk maçında yarın Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta, başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek. Şampiyonun belirleneceği serideki ilk maç, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan, son 5 yılda 4 şampiyonluğu bulunan ve üçünü başantrenör Mustafa Kavaz yönetiminde kazanan Ziraat Bankkart, play-off 1-4 etabında Spor Toto'yu 2-0 eleyerek finale yükseldi.
Normal sezonu üçüncü bitiren başantrenörlüğünü İtalyan Andrea Gardini'nin yaptığı Galatasaray HDI Sigorta ise play-off 1-4 etabında Halkbank'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Finalde üç galibiyete ulaşan takım Efeler Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.
Finalin maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
24 Nisan:
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
27 Nisan:
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
30 Nisan (Gerekirse):
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
4 Mayıs (Gerekirse):
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)