Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisini kazanarak tarihinin 5'inci şampiyonluğunu elde etti.

Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley'den sonra Efeler Ligi'nde de zirvede yer aldı.

Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-1, 3-2 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.

Ziraat Bankkart böylece hem son 6 sezonda hem de tarihinde 5'inci kez ligde mutlu sona ulaştı.

Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 4'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.