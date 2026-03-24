hakları Medyapım’ın patronu Fatih Aksoy ile başarılı senarist Melis Civelek’te bulunan dizinin yeniden televizyona uyarlanması gündemde. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önce sinema filmi olarak da değerlendirilmesi planlanan proje için bu kez dizi formatı öne çıktı.

6 SEZON BOYUNCA EKRANDAYDI

6 sezon boyunca ekranda kalan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yasak Elma’nın yeni sezonda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

4 ANA KARAKTER OLACAK

Dizinin ilk toplantılarının yapıldığı öğrenilirken, hikâyenin dört ana karakter üzerinden ilerlemesi bekleniyor. Yeni versiyonda Yıldız, Ender, Caner ve Asuman karakterlerinin merkezde olacağı konuşuluyor.

GÖZLER EDA ECE'DE

Öte yandan yapımcı Fatih Aksoy ile başrol oyuncusu Eda Ece’nin bayram öncesi bir araya geldiği öğrenildi. Eda Ece’nin projede yer alıp almayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.