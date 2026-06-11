Alexia Putellas, Lionel Messi, David Beckham, Thierry Henry ve Steve Carell taraftarlarla buluştu…

FIFA 2026 Dünya Kupası’nın resmi sponsoru Ruffles, “Efsanevi Maç İzleme Partisi” kapsamında bir etkinlik düzenledi. Alexia Putellas, Lionel Messi, David Beckham, Thierry Henry ve ünlü oyuncu Steve Carell taraftarlarla bir araya geldi.

Etkinliğe ev sahipliği yapması için David Beckham ile anlaşılırken bu anlar tamamen doğaçlama tepkilerle ve canlı olarak kaydedildi. Etkinliğe dair konuşan David Beckham, “Maç İzleme Partisi’ni hazırlarken inanılmaz eğlendik. Ortamdaki enerji, kahkahalar ve taraftarlarla kurulan bağlar gerçekten muhteşemdi” dedi.