Yunanistan Savunma Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrailli Elbit Systems őrmasından Hassas ve Çok Amaçlı Fırlatma Sistemi (PULS) roket sistemi satın aldığı duyurdu. Anlaşmanın 2025 Aralık ayından beri beklendiği ve İsrail Savunma Bakanlığı ile imzalandığı belirtildi.



İSRAİL: DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE



Anlaşma, fırlatma sistemlerinin yanı sıra eğitim roketleri, hassas güdümlü roketler ve gezici mühimmatları da kapsıyor. İsrail Savunma Bakanlığı, sözleşmeyi “savaş zamanında dönüm noktası niteliğinde bir savunma anlaşması” olarak nitelendirdi. PULS alımı, Yunanistan’ın “Aşil Kalkanı” projesi kapsamında onayladığı savunma anlaşmalarından biri olarak değerlendiriliyor. Yunanistan’ın, İsrail’den “Barak MX” füze bataryaları, “Davud” ve “Spider” savunma sistemlerine ait mobil fırlatma sistemleri alması da bekleniyor.





PATRİOT İLE BAŞLAMIŞLARDI



Güvenlik kaynakları, PULS roketatar sisteminin Türkiye sınırı ile Ege’deki Yunan adalarının korunmasının amaçlandığı söylüyor. Kerpe ve Semadirek adalarına da Patriot Hava Savunma Sistemleri yerleştiren Atina’ya Türkiye’den tepki gelmişti.





