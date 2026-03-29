Silivri Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda, direksiyon sınavında başarılı olamayan bir sürücü adayı, sınavın ardından babası ile birlikte komisyon üyesine saldırdı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve saldırganlar komisyon üyesine “Sizin Allahınız yok mu” diyerek fiziksel müdahalede bulundu. O anlar, çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Komisyon üyesi, aldığı darbelerin ardından baba ve oğuldan şikayetçi oldu. Polis ekipleri kısa sürede yaptığı çalışmayla şüpheliler O.İ. (20) ve A.İ. (44)’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Hakaret” suçlamasıyla yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olay, sürücü adayları ve sınav komisyonları arasındaki gerilimin kontrolden çıkabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.