Malta Ulaştırma Bakanlığı tarafından duyurulan proje kapsamında, ehliyetini 5 yıllığına devlete teslim eden genç sürücülere toplam 25 bin euro (yaklaşık 1 milyon 289 bin TL) tutarında teşvik ödemesi yapılacak. Ulaştırma Bakanı Chris Bonett, uygulamanın temel amacının yollardaki aktif sürücü sayısını düşürerek toplu taşımaya yönelimi artırmak ve karbon salınımını azaltmak olduğunu açıkladı.
TEŞVİK ÖDEMELERİ YILLIK TAKSİTLERLE YAPILACAK
Programın finansal işleyişine göre 25 bin euroluk toplam teşvik miktarı, beş yıl boyunca yıllık 5 bin euroluk taksitler halinde katılımcıların hesaplarına aktarılacak. Ehliyetini teslim eden kişilerin sürücü belgeleri sistemde kalıcı olarak askıya alınmış sayılacak. Beş yıllık süre dolmadan kararından vazgeçenlerin, aldıkları ödemeyi kullandıkları süreyle orantılı olarak iade etmesi gerekecek. Beş yılın sonunda tekrar trafiğe çıkmak isteyenlerin ise en az 15 saatlik direksiyon dersini tamamlayarak yeniden ehliyet alma zorunluluğu bulunuyor.
KATILIM İÇİN SERT KRİTERLER BELİRLENDİ
Hükümet, yıllık 5 milyon euro bütçe ayırdığı programda yararlanıcı sayısını yılda 1.000 kişiyle sınırlandırdı. Programa başvuracak adayların 30 yaş veya altında olması ve en az yedi yıldır Malta’da ikamet etmesi şartı aranıyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin en az 12 aydır geçerli bir sürücü belgesine sahip olması ve bu belgenin halihazırda askıya alınmamış veya iptal edilmemiş olması katılım için temel kriterleri oluşturuyor.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN ÜST YAŞ SINIRI DÜZENLEMESİ
Dünya genelinde her yıl 1,2 milyon kişinin trafik kazalarında hayatını kaybetmesi, sürüş güvenliğine yönelik önlemleri de beraberinde getiriyor. Avrupa Birliği, refleks kaybı ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ehliyet kullanımına üst yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor. Planlanan düzenlemeye göre ehliyet sahiplerinin yalnızca 75 yaşına kadar otomobil kullanabilmesi öngörülüyor. Mevcut yasada 70 yaş üstü sürücüler 5 yılda bir sağlık raporu almakla yükümlüyken, yeni düzenlemenin trafikteki yaşlı sürücü payını kalıcı olarak azaltması hedefleniyor.
TÜRKİYE VE JAPONYA'DA MEVCUT UYGULAMALAR
Sürücü yaşına yönelik kısıtlamalar birçok ülkede halihazırda farklı şekillerde uygulanıyor. Türkiye'de ehliyet yenilemelerinde 65 yaştan itibaren sağlık raporu şartı aranırken, belgeler 5 yıl süreyle geçerli oluyor ve 80 yaş üzerindeki sürücüler için bu süre 2 yıla kadar iniyor. Dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkelerinden Japonya'da ise 75 yaş ve üzerindeki sürücülerin, araçlarına yaşlı sürücü anlamına gelen "Koreija" sembolünü yapıştırması zorunlu tutuluyor. Avrupa Birliği'nde tartışılan 75 yaş sınırının ilerleyen dönemlerde Türkiye'de de uygulanabilirliği kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
