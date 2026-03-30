Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde U.E. idaresindeki aracı durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Kuralları ihlal eden U.E.'ye 25 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
Şehir genelinde aralıksız devam eden uygulamalar kapsamında, ilk denetimden yaklaşık 2 saat sonra Han Mahallesi Erhan Caddesi'nde görev yapan başka bir polis ekibi şüpheli bir aracı daha durdurdu. Ekiplerin gerçekleştirdiği kimlik sorgulamasında, direksiyon başındaki kişinin kısa süre önce işlem yapılan ve ehliyetine el konulan U.E. olduğu ortaya çıktı.
İkinci kez alkollü olarak direksiyon başında yakalanan sürücüye, bu kez ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak suçlarından 250 bin lira daha ceza yazıldı. Gecenin sonunda toplam 275 bin lira idari para cezasına çarptırılan ve sürücü belgesine toplamda 2 yıl 6 ay süreyle el konulan U.E.'nin, cezaevinden izinli olarak dışarı çıktığı öğrenildi.