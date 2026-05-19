Başarılı oyuncular Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan, yeni yaz dizisi “Muhtemel Aşk” için yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Daha önce birlikte projelerde yer alan ikili, bu kez üçüncü kez aynı yapımda buluşacak.

3. KEZ AYNI PROJEDELER

Son olarak “Vicdansız” adlı dijital dizide rol alan Ayça Ayşin Turan’ın yeni projesi netleşti. Ünlü oyuncu, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği “Muhtemel Aşk” dizisiyle ekranlara dönüyor.

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturacağı dizide Turan’ın “Defne” karakterine hayat vereceği öğrenildi.

İLK PAYLAŞIM

Dizide yeniden bir araya gelecek olan Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan, 3. kez aynı projede buluşmuş olacak. İkiliden son olarak gelen yeni bir kare de dikkat çekti. Ekin Koç’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yaptığı paylaşımda Ayça Ayşin Turan’ın da yer aldığı görüldü.