Olay, Bolaman Mahallesi sahilinde meydana geldi. Kıyıya vuran cihazı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 50 santimetre genişliğinde olduğu belirtilen cismin, insansız deniz veya hava aracı olabileceği değerlendirildi.

MÜHİMMAT YOK

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, cihazda herhangi bir patlayıcı madde ya da mühimmat bulunmadığı tespit edildi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla söz konusu cisim, daha detaylı inceleme yapılması amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerine teslim edildi.

Konuya ilişkin Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 10.00 sıralarında Bolaman Mahallesi’nde yaklaşık 2 metreye 50 santimetre boyutlarında, insansız deniz ya da hava aracı olduğu değerlendirilen bir cihazın sahile vurduğu belirtildi. Açıklamada, PAMİT ekiplerinin incelemesinde cihazda patlayıcı ya da mühimmat bulunmadığının tespit edildiği, Fatsa Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla cismin OYİ timine teslim edildiği ve detaylı inceleme için Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderileceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.