Ülkemizde derinleşen yoksullukla beraber ‘askıda ekmek’, ‘askıda fotokopi’ ve ‘askıda fatura’dan sonra ‘askıda ayakkabı ve giysi’ uygulamasını da gördük.

İlk olarak fırınlarda başlayan dayanışma modeli bu kez kıyafet ve ayakkabıya uzandı.

Ankara Kocatepe Mahallesi’ndeki bir kuruluşun bahçesinde başlatılan uygulama ile ihtiyaç sahipleri, üzerinde ‘askıda giysi sormadan alabilirsiniz’ yazılı bir çağrı ile karşılaşıyor. İkinci el ayakkabılar ‘askıda’ yöntemi ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu uygulama ile özellikle dar gelirlilerin, giyim ve ayakkabı ihtiyacının bir nebze olsun hafifletilmesi hedefleniyor.