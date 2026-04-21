Küresel piyasalar, ABD-İran hattındaki Hürmüz Boğazı gerilimi ve çarşamba günü dolacak ateşkesi yakından izliyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasalarda çok ciddi bir "savaş fiyatlaması" yaşandığını belirterek, yatırımcıların bu fırtınalı süreçte izlemesi gereken yol haritasını paylaştı.

Hürmüz gerilimi piyasaları vuruyor

ABD'nin deniz ablukası sebebiyle İran'ın günlük 500 milyon dolar kayba uğradığını dile getiren Eryılmaz, İran'ın boğazı yeniden kapatma kararının jeopolitik riskleri diri tuttuğunu belirtti.

Piyasanın hala bir barış umudunu fiyatladığını fakat bekleme modunun hakim olduğunu ifade eden Eryılmaz, "Sert satışlar henüz yok ancak belirsizlik her an denklemi değiştirebilir" dedi.

BORSADA NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Borsa İstanbul'un 14.609 puan ile tarihi rekorunu tazelediğini hatırlatan Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcılar için şu tavsiyelerde bulundu:

Hacimli Kapanış: Kısa vadede alım için 14.610 puan üzerinde hacimli kapanışlar beklenmeli.

Alım Fırsatı: Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için 13.600 seviyesinin üzerindeki her geri çekilme alım fırsatı olabilir.

Riskli Bölge: Mevcut seviyelerden doğrudan pozisyon açmak yerine, geri çekilmeleri beklemek daha sağlıklı görünüyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KRİTİK İKİ GELİŞME

Piyasalar için en kritik günün çarşamba olacağını söyleyen uzman isim, hem Merkez Bankası’nın faiz kararının hem de ateşkesin bitiş tarihinin aynı güne denk geldiğine vurgu yaptı. Eryılmaz, Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını beklerken, metnin tonunun haziran ayı için açık kapı bırakacağı tahmininde bulundu.

ALTIN VE GÜMÜŞE DİKKAT

Emtia cephesinde petrol fiyatlarındaki yükselişin altını baskıladığını söyleyen Eryılmaz, teknik seviyeleri paylaştı.

Ons altında 4830 direnci aşılmadan yeni alım yapmak riskli olduğunu belirten Eryılmaz, gram altında 6925–6955 TL arasının "bekleme bölgesi" olduğunu ifade etti. 6965 TL üzeri hacimli kapanışta yükseliş (long), 6914 TL altı kırılımda ise düşüş (short) yönlü pozisyonlar denenebileceğini de ekledi.

Eryılmaz gümüş içinse şu ifedelerde bulundu:

"79.5–80.3 arası işlem yapılmaması gereken bölge (no-trade zone). 80.45 TL üzeri kırılım gümüşü güçlendirir."

Eryılmaz, haftanın genelinde ana odağın jeopolitik gelişmeler olduğunu hatırlatarak, barış haberlerinin gelmesi durumunda özellikle gümüşün daha güçlü tepki verebileceğinin altını çizdi.