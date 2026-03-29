ANKARA’NIN HAFIZASI

Öğrenci velileri ve mezunların tüm itirazlarına rağmen 99 yıllık tarihiyle Ankara’nın hafızalarından birisi Mimar Kemal Ortaokulu boşaltıldı. İki blok olan binanın yarısının ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak kullanılacağı diğer blokta ise eğitimin süreceği açıklandı. Cumhuriyet dönemi mimarisini yansıtan okuldan ünlü isimler çıktı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez

DUYGU YÜKLÜ MESAJ

Okulun mezunlarından ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez okuluyla ilgili duygu dolu bir mesaj yayınladı: Ankara’da Yüksel Caddesi’ndeki Mimar Kemal Ortaokulu’nun okul olmaktan çıkarılıp başka amaçla kullanılacağını okuduğumda yüreğime bir hüzün çöktü. Çocukluğumda yan yana iki binanın birisi ilkokul birisi de ortaokuldu. Tüm çocuklar orada okurduk.

Okulun mezunlarından Bülent Ecevit

ÖĞRETMENLER PIRIL PIRIL

Eve yakındı ve o zamanlar böyle servisler falan yoktu. 7-8 yaşında okullara yürüyerek giderken ana babalar başımıza bir şey gelir mi diye asla endişe etmezdi. Öğretmenlerimiz pırıl pırıl insanlardı. Sınıfta kapıcı çocuğu da zengin çocuğu da benim gibi memur çocukları da vardı. Zengin çocuklarının zengin olduğunu okulu bitirdikten sonra öğrendik.,

Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün tarihi binaya taşınma süreci başladı.

BELKİ DE HEPSİ HAYAL

Adakale Sokak’ta kiracı olarak oturduk. Mimar Kemal Okulu, Atatürk Lisesi, Mülkiye’yi bitirdim, Hazine Müsteşarlığına kadar yükseldim. Geçmişimi neredeyse tümüyle kaybetmek üzereyim. Nerede oturduğuma, nerede okuduğuma ve ne görevler yaptığıma ilişkin kanıt olarak gösterebileceğim pek bir şey kalmamış. Kim bilir belki de hepsi bir hayalden ibaretti.