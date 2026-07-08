2017 yılında “Kalk Gidelim” dizisiyle ekranlarda yer alan başarılı oyuncu, dizinin 2020 yılında final yapmasının ardından farklı projelerde boy gösterdi. Varlıer, 2021 yılında “Menajerimi Ara” dizisinde rol alırken, müzik kariyerine de devam ederek “Tahir ile Zühre” müzikalinde sahne aldı. TELEVİZYON EKRANINA GERİ DÖNÜYOR Oyuncu, müzik çalışmalarının ardından dijital platform projelerinde de yer aldı. tabii platformunda yayınlanan “Sumud” dizisinde rol alan Ayça Varlıer, şimdi ise televizyon ekranlarına güçlü bir dönüş yapıyor. OKUMA PROVASI BUGÜN GERÇEKLEŞTİ Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu, senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Cem Akyoldaş’ın kaleme aldığı “Haysiyet” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Dizinin okuma provası bugün gerçekleştirildi. Ayça Varlıer, projede “Şehnaz” karakterine hayat verecek. Başarılı oyuncu, Merih Öztürk’ün canlandırdığı Simay’ın halası ve Reha Özcan’ın oynayacağı Haluk karakterinin kız kardeşi olarak hikâyede yer alacak.

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