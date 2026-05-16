AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gençlik Şöleni' etkinliğinde dikkat çeken bir detay yaşandı. Şölen katılımcılarından olan Şarkıcı Merve Özbey, Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımları sebebiyle etkinlikten çıkartılması gündem olmuştu.

Şölende sunuculuk yapan Eser Yenenler'in ise 2019'daki paylaşımı sosyal medyada AKP'liler tarafından tepkiye yol açtı.

YSK tarafından seçimlerin iptal ettirildiği gün olan 6 Mayıs 2019'dan bir gün sonra 7 Mayıs 2019'da kendi sosyal medya hesabından yaptığı "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı sosyal medyada AKP'lilerce tepki ile karşılandı.

AKP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşımın yeniden gündem olmasıyla beraber sosyal medyada AKP'li vatandaşlar paylaşımı alıntılayarak AKP yöneticilerini etiketleyerek protesto ettiler.

"Sunuculuğunu da Eser Yenenler yapmış Tiwit bu kadar"

"Her şey güzel olacak diyen Eser Yenenler sunucu imiş, yakıştımı bu"

"Gençlik Şöleni çok iyi düşünülmüş! Yusuf İbiş çalışkan bir başkan. Ama şölenlerin sunuculuk kısmını gözden geçirmeleri lazım. Eser Yenenler ne alaka?"

Yaptığı provokatif paylaşımlarla tepki çeken Furkan Bölükbaşı ve sevgilisi Nisa Çaydan da tepki gösterdi.

MUHALİF VATANDAŞLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan muhalif vatandaşlar da Eser Yenenler'in sunuculuğuna ilişkin "eser yenenler yarın bir gün iktidar değiştiğinde tekrar muhalif pozu kesemeyeceksin haberin olsun" ifadeleri ile paylaşımlar yaptı.