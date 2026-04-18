Yakuplu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde iddiaya göre bir TIR şoförü araçtan inerken el frenini çekmeyi unuttu. Araç geriye doğru kaymaya başladı. Şoför, aracın hareketlendiğini görünce koşup, müdahale etmek istedi. Ancak, aracın hızına yetişemedi. TIR'ın dorsesi, arkasındaki kapalı kasa minibüse çarptı. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.