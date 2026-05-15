ABD İklim Tahmin Merkezi ve NOAA tarafından yayımlanan son aylık bültene göre, Pasifik Okyanusu’ndaki deniz yüzeyi sıcaklıkları hızla yükseliyor. Bilim insanları, El Nino hava olayının mayıs ile temmuz ayları arasında ortaya çıkma olasılığının yüzde 82 gibi yüksek bir seviyeye ulaştığını bildirdi.
YIL SONU RİSKLİ
Yapılan değerlendirmeler, hava olayının sadece başlamakla kalmayıp yılın ilerleyen dönemlerinde şiddetini artıracağını gösteriyor. Eylül-kasım döneminde El Nino’nun "güçlü" veya "çok güçlü" (Süper El Nino) seviyeye ulaşma ihtimali yüzde 50’nin üzerinde görülüyor. Uzmanlar, bu durumun fosil yakıt kullanımıyla artan küresel ısınmanın etkilerini daha da yıkıcı hale getirebileceğine dikkat çekiyor.
ZIT ETKİLER YARATABİLİR
El Nino’nun dünya genelinde farklı bölgelerde zıt etkiler yaratması bekleniyor: Belirli bölgelerde tarımsal üretimi tehdit eden şiddetli kuraklıklar yaşanabilir. Bazı coğrafyalarda ise normalin çok üzerinde yağışlar sel felaketlerine yol açabilir. 2023 ve 2024’ün kayıtlara geçen en sıcak yıllar olduğu hatırlatılırken, yeni El Nino döngüsüyle 2026 ve 2027 yıllarının bu rekorları kırma potansiyeli taşıdığı vurgulandı.