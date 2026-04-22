Elazığ'ın Maden ilçesinde, SSS Yıldızlar Holding’e bağlı Eti Gümüş fabrikasında çalışan 150’den fazla işçi, yaklaşık iki yıldır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle hak mücadelesi veriyor. Ücretlerini ve tazminatlarını talep eden işçiler, fabrikada nöbet eylemini sürdürüyor.

MAAŞ YOK, İŞTEN ATMA VAR

CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan, yaptığı açıklamada, işçilerin 24 Kasım 2024 tarihinden itibaren 7-8 ay boyunca maaşlarını alamadığını, aradan geçen 18-20 aylık sürede alacaklarının enflasyon karşısında ciddi değer kaybına uğradığını ifade etti. İlhan, 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla işçilerin işten çıkarıldığını ve büyük mağduriyet yaşandığını belirtti. İlhan ayrıca, şirketin geçtiğimiz yıl fabrikadaki çeşitli ekipman ve malzemeleri taşıdığını, son olarak sondaj ekipmanlarının da götürülmek istendiği bilgisini alan işçilerin fabrikada nöbet tutmaya başladığını aktardı. Yaşanan gelişmelerin ardından bazı işçilere 2-3 maaşlık ödeme yapıldığı, ancak hâlâ 3-4 aylık ücret ve tazminatların ödenmediği kaydedildi.

“HAKLARIMIZI ALANA KADAR NÖBETTEYİZ”

İşçilerin, kalan alacakları ödenene kadar fabrikadaki nöbet eylemini sürdüreceği vurgulanırken, CHP Maden İlçe Başkanlığı’nın da sürecin başından bu yana işçilere destek verdiği belirtildi. İlhan, “İşçilerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi. Açıklamada, fabrikayı bundan sonra işletecek şirkete yönelik talepler de dile getirildi. Taleplerde, fabrika sahasındaki hafriyatın kaldırılması, çalışan maaşlarının düzenli ödenmesi, işçilerin maden ilçesi ve çevresinden seçilmesi, ticari faaliyetlerde yerel esnafın tercih edilmesi istendi. CHP Maden İlçe Başkanlığı, bu talepler karşılanana kadar mücadeleye devam edileceğini belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu.