Göreve başladığı günden bu yana AKP ve MHP’li isimlerle sık sık bir araya gelmesiyle gündeme gelen Hatipoğlu’nun, son olarak AKP MKYK üyesi Serdar’a yaptığı ziyaret dikkat çekti.

Hatipoğlu, geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış törenine katılmaması nedeniyle de eleştirilmişti.

AKP’Lİ İSİMLE GÖRÜŞME

Ankara’da bakanlık düzeyinde temaslarda bulunan Hatipoğlu’nun, AKP’li Serdar’ı da ziyaret ettiği fotoğraf karesiyle duyuruldu. Ziyarete ilişkin paylaşım yapan Serdar, “Elazığ Valimiz Sn. Numan Hatipoğlu’nun nazik ziyaretleri bizleri memnun etmiştir. Ziyaretleri vesilesiyle, Elazığ’ımızın gelişimi ve şehrimize dair önemli konular üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle şehrimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Kıymetli Valimize nazik ziyaretleri ve samimi ilgileri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.