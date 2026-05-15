Şırnak-Uludere kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, elektrik direği taşıyan bir kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, Şırnak-Uludere yolunun 15’inci kilometresinde bulunan Besta bölgesinde gerçekleşti. Sabri Karavut (48) idaresindeki 33 BZL 88 plakalı elektrik direği yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde sıkışan sürücü Karavut, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sabri Karavut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karavut’un cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna alınırken, güvenlik güçleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.