Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe güçlü doların etkisiyle aşağı yönlü hareketlilik görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıları ertelediğini açıklamıştı. Ancak İran’ın savaşı sona erdirmek için sunduğu yeni teklif, Trump tarafından daha önce reddedilen şartları içerdiği için piyasalardaki belirsizlik sürüyor.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer silah edinmesini engelleyen bir anlaşmaya varılması halinde ABD'nin tatmin olabileceğini söylemişti.

Piyasa aktörleri ise bu açıklamalara rağmen temkinli seyrini sürdürerek güvenli liman arayışıyla küresel rezerv para birimi olan ABD Doları’na yöneldi.

YENİ BAŞKAN CUMA GÜNÜ YEMİN EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ettireceği Kevin Warsh, cuma günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanı olarak resmen göreve başlayacak.

Senato, 13 Mayıs'ta neredeyse tamamen parti çizgisinde gerçekleşen oylamayla Warsh'ın adaylığını onaylamıştı.

FAİZ VE ENFLASYON BEKLENTİSİ ALTINI ETKİLİYOR

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yıl sonuna kadar yeni bir faiz artırımı yapılabileceğine dair beklentilerin artması, faiz getirisi olmayan ons altın talebini üzerinde etkili oluyor. Dolar endeksindeki güçlenme, dolar cinsinden fiyatlanan kıymetli maden üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.

Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapalı kalması ve ABD-İran çatışması, petrol fiyatlarında yükselişe yol açarak küresel enflasyon risklerini yeniden tetikledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Ons altın bugün sabah seansında 08.17'de 4 bin 542 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın tarafında da, ons altındaki satıcılı seyrinde etkisiyle düşüşlerin yaşandığı görülüyor. Gram altın bugün sabah seansında 08.17'de 6 bin 655 lirada bulunuyor.

Dolar endeksinde de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dolar endeksi bugün sabah senasında 08.17'de 99,15 dolar seviyesinde bulunuyor.

