HSBC Türk lirasına yönelik son raporunda dolar/TL tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Banka, daha önce 48 olarak beklediği yıl sonu dolar/TL tahminini 50 seviyesine yükselttiğini açıkladı.

HSBC CEEMEA Kur Stratejisti Murat Toprak tarafından hazırlanan 19 Mayıs tarihli raporda bu revizyonun arkasındaki temel nedenler olarak, beklenenden yüksek seyreden enflasyon verileri ve genişleyen cari işlemler açığı gösterildi.

KURU YÜKSELTEN SEBEBİ AÇIKLADI

Rapora göre, 2026 yılının ilk dört ayında enflasyonun yüzde 14,6 oranında artış göstermesi, mevcut döviz politikası üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18'den yüzde 26'ya çıkarmış olması, dezenflasyon sürecindeki zorlukları meydana getiriyor.

HSBC, enflasyonun hızlandığı bir ortamda Türk lirasındaki nominal değer kaybının yavaş kalmasının devam etmeyeceğini ve TL'nin başlangıçta öngörülenden daha hızlı değer kaybedebileceğini belirtti.

Raporda, TL'de reel değerlenmenin Türkiye'nin dış dünyadaki rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceği ve mevcut kur rejiminin dayanıklılığına ilişkin tartışmaları tetikleyebileceği vurgulandı.

TCMB'nin döviz politikası çerçevesinde büyük bir değişiklik beklenmezken, bankanın piyasadaki düzensiz hareketleri engellemek için geniş bir araç setini (yüksek faizler, döviz swap işlemleri ve doğrudan döviz arzı) kullanmaya devam edeceği ifade edildi.

Fakat HSBC, enflasyon ve cari açık gibi makroekonomik dinamiklerin Türk lirasında daha belirgin bir aşağı yönlü hareketi kaçınılmaz kılabileceği uyarısında bulunuyor.

